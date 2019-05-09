Голова Антикорупційного суду Олена Танасевич: хто така і чим володіє

Що відомо про Олену Танасевич, яку таємним голосуванням 7 травня 2019 року обрали головою Вищого антикорупційного суду України (ВАСУ)? Які статки та власність декларувала родина Танасевичів за два минулі роки? На якому автомобілі їздить суддя та чи пройшла вона перевірку на доброчесність?

Тричі голосували судді новоствореного Вищого антикорупційного суду України, аж поки одна із кандидаток на посаду голови не набрала необхідну кількість голосів.

Голосування було таємним. Спочатку судді ВАСУ висунули з-поміж себе трьох кандидатів: суддю зі Львова Олега Павлишина (набрав 14 голосів), суддю із Харківщини Олену Танасевич та адвоката родин Небесної сотні Маркіяна Галабалу. Жоден із кандидатів не набрав достатньої кількості голосів, тому оголосили другий тур. Однак, семеро суддів у другому турі не підтримали жодну з кандидатур і довелося голосувати втретє. І аж у третьому турі голосування необхідну кількість голосів таки набрала Олена Танасевич.

Новообраної голови Вищого антикорупційного суду немає у списку недоброчесних кандидатів до Вищого антикорупційного суду , який склали експерти Фундації DEJURE, АвтоМайдан - AutoMaidan та Transparency International Ukraine.

Експерти констатують «гендерний прогрес», оскільки такий важливий орган очолила жінка.

Хто вона така – голова Вищого антикорупційного суду

Олені Танасевич (дівоче прізвище Немикіна) 37 років. Вона харків'янка.

Навчалася у Харківському педагогічному університеті імені Сковороди, а потім у Харківській юридичній академії. Працювати за фахом розпочала у 2002 році – спочатку юристом, а потім помічником судді.

Суддею Олена Танасевич працює із 2012 року.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію, вільно володіє англійською мовою.

До обрання у Вищий антикорупційний суд Танасевич працювала суддею першої інстанції Печенізького районного суду Харківської області.

Олена Танасевич одружена. Її чоловік – Михайло Танасевич займається бізнесом. Вони виховують сина – Серафима.

Батько – Віталій Немикін – до пенсії працював в УБОЗ Харківській області.

Скільки заробляє та чим володіє голова ВАС Олена Танасевич?

Подружжя Танасевичів мешкає у Харкові. Вони володіють квартирою у майже 57 квадратних метрів та двома земельними ділянками по 10 і 12 соток у межах міста.

Крім того, Танасевичі мають у власності або користуванні понад 20 великих земельних ділянок у Харківській і у Запорізькій областях.

Родина задекларувала у власності три автівки: Peugeot 107, DAEWOO Sens та SSANGYONG Actyon.

Згідно із декларацією, Олена Танасевич за 2017 рік заробила 220 тисяч гривень, а у 2018 році – 245 тисяч. Також минулого року Танасевич взяла кредит на суму 203 тисячі гривень у «ПриватБанку».

Чоловік Олени Танасевич за 2018 рік задекларував власність ще на дві компанії – «Серафім Солар Україна» та «Євро Енерджі».

Прибутки чоловіка Олени Танасевич і у 2017, і у 2018 році перевищували мільйон гривень. Ще 360 тисяч гривень Михайлу Танасевичу повернули у 2018 році боржники.

У Києві Танасевичі власності і житла не мають. Тому, швидше за все, голова Вищого антикорупційного суду мешкатиме у службовому житлі. Суддям ВАС забороняється приватизовувати службові квартири.

Згідно з даними «Чесно. Фільтруй суд», «у відкритих джерелах немає інформації, яка б прямо чи опосередковано свідчила про порушення Танасевич критеріїв доброчесності»

Що робитиме Вищий антикорупційний суд?

Як заявлено, Вищий антикорупційний суд України запрацює 5 вересня 2019 року. Він розглядатиме корупційні справи, які розслідує Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Уже відомо про понад 200 справ, які передадуть на розгляд ВАСУ. Зараз ці справи перебувають в судах першої інстанції та на апеляції.

Відбір суддів до ВАСУ тривав майже півроку. Суддів відібрали на спеціальному конкурсі, який проходив за новою в Україні процедурою.

За наполяганням західних партнерів та Міжнародного валютного фонду, вирішальне слово у відборі мала Громадська рада міжнародних експертів.

На фінальних стадіях відбору експерти відсіяли 42 претендентів, через застереження щодо їхньої доброчесності, репутації та прозорості отримання статків.​

19 березня 2019 року Вища рада правосуддя передала президенту на затвердження переможців конкурсу.

Призначення на посаду відібраних 38 переможців конкурсу відбулося 11 квітня 2019 року​.

Із обраних 38 суддів Антикорупційного суду – 22 раніше працювали суддями, 13 – адвокатами, троє – науковцями.

Вищий антикорупційний суд складається з першої інстанції – 27 суддів, та апеляційної палати – 11 суддів.

Голова ВАСУ обирається терміном на 3 роки і не більш ніж на термін повноважень судді.

Голова Антикорупційного суду, як очільники інших судів, виконують адміністративні, організаційні та представницькі функції.

Заступником Олени Танасевич обрали колишнього адвоката Євгена Крука.

Стаття 3 Закону України про Вищий антикорупційний суд визначає завдання ВАСУ як «здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні».