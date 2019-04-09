Детективи НАБУ проводять обшук у судовій адміністрації в Києві

Детективи Національного антикорупційного бюро 9 квітня здійснюють обшуки в приміщенні Державної судової адміністрації України в Києві. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

«Слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого привласнення коштів під час здійснення закупівель оргтехніки для потреб судів України коштом державного бюджету», – ідеться в повідомленні.

Попередня правова кваліфікація – частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України (в ній ідеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція частини 5 статті 191 передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Розслідування імовірних зловживань у судовій адміністрації детективи НАБУ розпочали навесні 2018 року.