Вищому антикорупційному суду дали нове приміщення

Вищий антикорупційний суд і Фонд держмайна 8 липня підписали договір, на підставі якого суд матиме своє приміщення у Києві на проспекті Перемоги, 41, повідомили у прес-службі суду.

«Вищий антикорупційний суд забезпечено новим приміщенням, що дасть можливість розпочати здійснення правосуддя вже 5 вересня 2019 року», – йдеться в повідомленні.

В суді нагадали, що попередньо було ухвалене рішення про тимчасове розміщення Вищого антикорупційного суду в приміщеннях на Хрещатику і в Хрестовому провулку, але в суді вказали, що цих площ було «вкрай недостатньо для роботи».

«На сьогодні тривають підготовчі заходи, а саме розробка та затвердження організаційно-розпорядчих документів, конкурсний добір персоналу апарату суду та забезпечення матеріально-технічних умов для роботи», – додали в суді.

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України 7 травня ухвалили рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року. Тоді ж із третьої спроби головою суду була обрана Олена Танасевич, її заступником пізніше обрали Євгена Крука.

Раніше, за рішенням уряду, для роботи Вищого антикорупційного суду були виділені в Києві два приміщення, які однак потребують реконструкції. Тимчасово суд розмістили в приміщенні Печерського райсуду Києва.