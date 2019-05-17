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17 травня 2019, Київ 18:55
Новини | Політика

Керівником апарату Антикорупційного суду став Богдан Крикливенко

Богдан Крикливенко – правозахисник, засновник ГО «Український інститут з прав людини»

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Комісія з питань Вищого корпусу державної служби в системі правосуддя обрала керівника апарату Вищого антикорупційного суду України. Ним став Богдан Крикливенко, який за результатами конкурсу набрав 18,6 бала, повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції».

Крикливенко – правозахисник, засновник ГО «Український інститут з прав людини». Він тривалий час працював керівником секретаріату омбудсмена, однак звільнився після призначення Людмили Денісової.

У конкурсі на керівника апарату брали участь 13 осіб. Після перевірки знань з англійської мови та стажу залишилися лише троє учасників – Наталія Тимощук, Наталія Король та Богдан Крикливенко.

У «Центрі протидії корупції» зазначили, що керівник апарату суду відповідатиме за документообіг, захист інформації, запобігання витоку матеріалів, невтручання в розподіл справ та незалежність інших працівників суду.

Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд у червні минулого року. 6 березня цього року Кваліфікаційна комісія оголосила результати конкурсу до Вищого антикорупційного суду. 7 травня головою суду стала Олена Танасевич. Суд має запрацювати з 5 вересня.

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