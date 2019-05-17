Керівником апарату Антикорупційного суду став Богдан Крикливенко

Комісія з питань Вищого корпусу державної служби в системі правосуддя обрала керівника апарату Вищого антикорупційного суду України. Ним став Богдан Крикливенко, який за результатами конкурсу набрав 18,6 бала, повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції».

Крикливенко – правозахисник, засновник ГО «Український інститут з прав людини». Він тривалий час працював керівником секретаріату омбудсмена, однак звільнився після призначення Людмили Денісової.

У конкурсі на керівника апарату брали участь 13 осіб. Після перевірки знань з англійської мови та стажу залишилися лише троє учасників – Наталія Тимощук, Наталія Король та Богдан Крикливенко.

У «Центрі протидії корупції» зазначили, що керівник апарату суду відповідатиме за документообіг, захист інформації, запобігання витоку матеріалів, невтручання в розподіл справ та незалежність інших працівників суду.

Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд у червні минулого року. 6 березня цього року Кваліфікаційна комісія оголосила результати конкурсу до Вищого антикорупційного суду. 7 травня головою суду стала Олена Танасевич. Суд має запрацювати з 5 вересня.