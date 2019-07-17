НАБУ та САП підтримують внесений Зеленським у Раду законопроект про антикорупційний суд

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у спільній заяві вказали, що підтримують запропоновані президентом України Володимиром Зеленським зміни до «Про Вищий антикорупційний суд» (щодо початку роботи суду), якими за ВАКС закріплюється розгляд винятково справ, розслідуваних детективами НАБУ і САП.

«Ми закликаємо парламентарів проголосувати за ініціативу президента України і якнайшвидше ухвалити відповідний законопроект. Якщо цього не станеться, зусилля зі створення Антикорупційного суду як інституції, покликаної поставити крапку у справах високопосадовців та призначити їм справедливе покарання за вчинені злочини, виявляться марними. Натомість шанси уникнути справедливого покарання у корупціонерів зростуть», – йдеться у спільній заяві двох антикорупційних органів.

У НАБУ і САП вказують, що ці органи і раніше наполягали, щоб Вищий антикорупційний суд приймав до розгляду справи про топ-корупцію, розслідувані НАБУ і передані до суду САП.

«За чинного законодавства після передачі до ВАКС величезної кількості кримінальних проваджень про корупцію, виникне ситуація коли судді будуть надміру навантажені та не зможуть швидко ухвалювати рішення. Запропоновані президентом законодавчі зміни дозволяють усунути цю проблему», – йдеться у заяві.

Напередодні заступник голови Офісу президента України Руслан Рябошапка заявляє про плани скликати 18 липня позачергове засідання Верховної Ради, зокрема щодо ухвалення «законодавства, яке дасть працювати ефективно Вищому антикорупційному суду».

10 липня Європейський союз закликав український парламент схвалити поданий президентом України Володимиром Зеленським законопроект про повноваження Антикорупційного суду.

8 липня Зеленського подав до Верховної Ради законопроект №10426, що надасть змогу усунути потенційну проблему перенавантаження суддів Вищого антикорупційного суду та забезпечить ефективніший розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців.

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України 7 травня ухвалили рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року. Тоді ж із третьої спроби головою суду була обрана Олена Танасевич, її заступником пізніше обрали Євгена Крука.