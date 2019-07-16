У Зеленського планують за три дні до виборів скликати позачергове засідання Ради

Заступник голови Офісу президента України Руслан Рябошапка заявляє про плани скликати 18 липня, за три дні до виборів, позачергове засідання Верховної Ради.

«Зараз ми плануємо вже на четвер скликати позачергову сесію парламенту. Ми будемо вимагати від парламенту прийняти законодавство, яке дасть працювати ефективно Вищому антикорупційному суду. Ми будемо вимагати від парламенту прийняти закон про незаконне збагачення», – сказав Ряпошапка.

За його словами, є ще кілька ініціатив, які необхідно ухвалити цим складом парламенту.

13 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив останнє пленарне засідання парламенту 8-го скликання. З 15 до 19 липня депутати мають працювати у комітетах, комісіях і фракціях.