ЄС закликає Верховну Раду схвалити внесений Зеленським законопроект про антикорупційний суд

Європейський союз закликає український парламент схвалити поданий президентом України Володимиром Зеленським законопроект поро повноваження Антикорупційного суду. Про це мовиться у повідомленні представництва ЄС в Україні.

«Ми закликаємо депутатів найефективніше використати останню пленарну сесію і прийняти ключовий законопроект №10426 щодо роз’яснення юрисдикції Вищого антикорупційного суду», – мовиться у повідомленні.

Європейські дипломати наголошують – важливо, щоб «Вищий антикорупційний суд міг зосередитися лише на справах, які розслідує НАБУ, та не був перевантажений тисячами інших справ».

8 липня Зеленського подав до Верховної Ради законопроект №10426, що надасть змогу усунути потенційну проблему перенавантаження суддів Вищого антикорупційного суду та забезпечить ефективніший розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців.

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України 7 травня ухвалили рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року. Тоді ж із третьої спроби головою суду була обрана Олена Танасевич, її заступником пізніше обрали Євгена Крука.