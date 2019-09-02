Зеленський звільнив Муженка з військової служби

Президент України Володимир Зеленський звільнив ексначальника Генерального штабу генерала Віктора Муженка з військової служби в запас – про це йдеться в указі на сайті президента.

Згідно з документом, звільнення пов’язане з проведенням «організаційних заходів».

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«Звільнити генерала армії України Муженка Віктора Миколайовича з військової служби у запас у зв’язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу», – йдеться в указі.

Віктор Муженко очолював Генеральний штаб Збройних сил України з липня 2014 року по травень 2019-го. Володимир Зеленський звільнив його із посади начальника Генштабу і головнокомандувача Збройних сил України в день своєї інавгурації 21 травня. Замість Муженка Генштаб ЗСУ очолив Руслан Хомчак.