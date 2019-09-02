Пляж, сміття, любов до себе: 10 українських треків серпня

Від пляжних релізів до екологічних маніфестів – Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули увагу в серпні.

Adm:t – «Пакет»

Київський гурт adm:t випустив трек під назвою «Пакет». «Неси себе, неси себе сам. Викинь себе разом зі своїм сміттям», – співають виконавці під супровід шурхоту пакетів та духових інструментів з пластику вторинного використання. «Це екоманіфест, який має привернути увагу на проблему використання одноразового пластику та важливість сміттєсортування», – кажуть музиканти.

Pianoбой та Open Kids – «Ніхто не сам»

Дмитро Шуров (Pianoбой) з поп-гуртом Open Kids випустили пісню, яка стала офіційним саундтреком до україно-бельгійсько-французької стрічки «Поліна і таємниця кіностудії». Як зазначив Шуров, на таку ліричну пісню його надихали саундтреки мультфільмів на зразок «Русалоньки» та «Короля Льва». При цьому версія із Open Kids записана спеціально для кінострічки, в новий альбом Pianoбоя же увійде трек у виконанні автора. Кліп зібрав понад півмільйона переглядів.

«Паліндром» – «За небеса»

Степан Глава, відомий також як репер Кашляючий Ед, випустив трек у рамках свого проєкту «Паліндром». Пісня «За небеса» увійшла в дебютний альбом музиканта. Автор зазначає, що у ліричній композиції використано вірш поета-шестидесятника Івана Коваленка, а приспів – авторський.

Alyona Alyona – «Велика й смішна»

Зірка українського хіп-хопу випустила в серпні пісню з кліпом «Велика й смішна». Співачка руйнує стереотипи та відверто розповідає про своє життя в автобіографічній композиції. «Люди в пошуках нових ідей, в пошуках слави, я ж крокую спокійно життям, такі мої справи», – лунає від Alyona Alyona. Більше мільйону переглядів зібрав кліп на YouTube.

Вова зі Львова та Уляна Малиняк – «Ти є, хто ти є»

Любити себе закликали жінок репер Вова зі Львова та співачка Уляна Малиняк. «Спочатку ти любиш себе. Потім ти любиш світ. Потім світ любить тебе. Люби себе», – кажуть виконавці у чорно-білому кліпі, який на YouTube подивилися майже 150 тисяч разів.

Ilchy – «Тисяча небесних причин»

Співачка з Вінниці Вікторія Ільчишена випустила поп-трек «Тисяча небесних причин», який переміг у конкурсі «Хіт-конвеєр 2019». Молода музикантка з лірик-відео зібрала понад 260 тисяч переглядів на YouTube та пообіцяла випустити ще окремий кліп на цей трек.

Latexfauna – Delfinam

Дрім-поп гурт Latexfauna теж потішив прихильників свіжим треком. Як зазначають музиканти, композиція Delfinam написана «по приколу за три хвилини» і приурочена до «дуже пляжних» концертів.

Mozgi – «999»

Напередодні Дня Незалежності перший україномовний трек випустив гурт Mozgi. «Присвячуємо батьківщині та всім українцям, гідним жити у найкращій країні. Треба тільки трохи зачекати і все буде», – розповіли музиканти. Кліп на трек зібрав понад 760 тисяч переглядів на YouTube. Пісню написали учасники гурту Потап (Олексій Потапенко) та Позитив (Олексій Завгородній) разом з Андрієм Безкровним, який також є співавтором україномовного треку гурту «Время и Стекло».

Yurcash та Babylon'13 – «Жовтий скотч»

Фолк-панк-рок гурт Yurcash також випустив до Дня Незалежності патріотичну пісню «Жовтий скотч». Трек присвячений українським військовим, які захищають країну на війні. У кліпі можна побачити кадри з військовими та місцями у зоні бойових дій на Сході України. Роботу опублікували на каналі документального проєкту Babylon'13.

The Hardkiss – «Хто, як не ти»

Гурт The Hardkiss презентував лірик-відео на композицию «Хто, як не ти» з альбому «Залізна ластівка». У кліпі у героїні змінюється 10 емоційних станів і образів. «Кожен образ – це частина історії, прив'язка до тексту і настрою пісні», – каже співачка гурту Юлія Саніна. Вона також розповіла, що пісню написала в українських Карпатах – в Буковелі. Сам кліп зібрав понад 690 тисяч переглядів.