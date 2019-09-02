Кабмін закрив засідання для преси. В ІМІ це засуджують.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив про зміну формату роботи уряду з пресою та громадськістю з 2 вересня.

«Відкритим має бути те, що має бути відкритим. А от, власне, засідання Уряду не має перетворюватися на шоу. Ми змінимо формат і будемо спілкуватися з пресою за результатами. Після засідання Уряду ми будемо виходити до преси, спілкуватися з вами про усі рішення, які були прийняті і відповідатимемо на запитання», – сказав він.

В «Інституті масової інформації» назвали таке рішення «​згортанням відкритості та прозорості органів влади».

«Зрозуміло, що в умовах країни, що воює, на засіданнях Кабміну можуть розглядатися питання, які мають обмежений доступ, – тоді таке засідання буде закритим у тій частині, де розглядаються питання з обмеженим доступом. Але за загальним правилом, визначеним у частині другій статті 20 Закону України «Про інформацію», вся інформація є відкритою, окрім спеціально визначених законом випадків. Повне закриття всіх засідань уряду не відповідає загальним принципам свободи слова, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади, як це передбачено Конституцією і законами України», – зазначив юрист організації Алі Сафаров.

Засідання уряду попередника Гончарука, Володимира Гройсмана, можна було повністю побачити на онлайн-трансляції, а раніше журналістів допускали на вступну частину засідання, після чого просили вийти із зали і чекати брифінгів після завершення засідань.