Кабмін ліквідував підрозділ Нацполіції, що розслідував економічні злочини – Гончарук

Новий уряд ліквідував департамент захисту економіки Нацполіції, повідомляється на сайті установи. За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, ця «одіозна структура» паралізувала роботу бізнесу.

«Після ліквідації Департаменту перерозподілимо потрібні функції на інші структурні підрозділи Національної поліції України. Найближчим часом ми очікуємо, що Парламент підтримає проект рішення про створення нового органу, який буде опікуватись питаннями економічних злочинів. Ліквідація Департаменту не завершиться простою зміною вивісок, а буде використана для реформування підрозділів Нацполіції. Якщо в системі є чесні та професійні люди, які доведуть, що не брали хабарі і готові працювати для держави - вони матимуть таку можливість», – заявив Гончарук.

Як заявив прем’єр-міністр раніше 2 вересня, сновним завданням уряду на найближчі п’ять років є зростання економіки на 40 %.

На першій сесії Верховної Ради 9-го скликання, яка тривала від ранку 29 серпня і закінчилася у ніч на 30 серпня, депутати призначили прем'єр-міністром Олексія Гончарука і затвердили склад уряду, який він запропонував. 2 вересня новий уряд провів перше засідання.