Міністр Кабміну: відтепер відкриті дані про юридичних осіб публікують щоденно

Відтепер відкриті дані про юридичних осіб публікують щоденно, повідомив новопризначений міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook.

«Ми домоглися того, що відкриті дані про юридичних осіб (ЄДР) почали публікуватися щодня, а не щотижня. Чому це важливо. Часто рейдерство виявляється в тому, що в компанії раптом змінилися власники або директори в той час, як реальні власники про це нічого не знають», – написав Дубілет.

Він додав, що раніше «жертви рейдерства» могли дізнатися про несподівані зміни у своїй компанії із запізненням на тиждень. За цей час можна було забрати активи або перепродати їх.

Дубілет зазначив, що безкоштовно зміни можна відслідковувати через OpenDataBot, «Приватбанк», Youcontrol, Llga та Vkursi.

За словами міністра, уряд також запустив можливість подавати скарги в Антирейдерську комісію в електронній формі через iGov.

«Раніше, щоб подати скаргу, вам потрібно було, по-перше, найняти юристів, які підготують для вас великий пакет документів (і навіть з цим половина заявок відхилялися з формальних причин). Більш того, поки ці документи доходили до комісії через ланцюжок канцелярій, могло пройти два тижні», – заявив Дубілет.

Колишній IT-директор «Приватбанку» й засновник Monobank Дмитро Дубілет 29 серпня був призначений міністром Кабінету міністрів у новому уряді.