Що встигла зробити нова Рада в перший день роботи

Перше засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання почалося о 10-й годині ранку 29 серпня, а завершилося вже після 3-ї години ночі наступної доби – 30 серпня. Народні депутати обрали керівників парламенту, затвердили прем’єр-міністра та уряд. Також Верховна Рада попередньо підтримала скасування депутатської недоторканості та доручила профільному комітету підготувати до невідкладного розгляду проєкт закону про імпічмент президента. Далі докладніше.

У Верховній Раді дев’ятого скликання зареєстрували п’ять фракцій політичних сил та одну депутатську групу, яка складається з мажоритарників. Фракція партії «Слуга народу», маючи абсолютну більшість у парламенті, діятиме на правах коаліції.

Парламентарі обрали собі керівників. Головою Верховної Ради став народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Разумков (382 голоси «за»). Його однопартієць – народний депутат Руслан Стефанчук посів місце першого заступника голови Верховної Ради (330 голосів «за»). Заступником голови Верховної Ради обрали представницю фракції партії «Батьківщина» Олену Кондратюк (318).

Прем’єр-міністром України, за рішенням парламенту дев’ятого скликання, став Олексій Гончарук (290 голосів).

Також депутати проголосували за те, щоб міністром оборони України був призначений Андрій Загороднюк. (314 – «за»), міністром закордонних справ України – Вадим Пристайко (310), а головою Служби безпеки України – Іван Баканов (319 голосів).

Депутати затвердили уряд

За поданням прем’єр-міністра Верховна Рада затвердила Кабінет міністрів України (281 – «за»):

Дмитро Кулеба – віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров – віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Дмитро Дубілет – міністр Кабінету міністрів України;

Денис Малюська – міністр юстиції;

Оксана Маркарова – міністр фінансів України;

Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту довкілля України;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;

Альона Бабак – міністр розвитку громад і територій України;

Анна Новосад – міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька – міністр охорони здоров’я України;

Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;

Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;​

Відповідно, парламентарі достроково припинили депутатські повноваження своїх колег, які увійшли до уряду: Дениса Малюськи, Олексія Оржеля, Владислава Криклія, Ганни Новосад та Михайла Федорова. Верховна Рада також ухвалила постанову про звільнення попереднього складу Кабінету міністрів.

Сформовані парламентські комітети

У Верховній Раді дев’ятого скликання працюватимуть 23 комітети з мінімальною кількістю народних депутатів – 5, максимальною – 34. Парламент затвердив список комітетів та їхніх голів:

комітет з питань аграрної та земельної політики очолив Микола Сольський («Слуга народу»);

комітет з питань антикорупційної політики – Анастасія Красносільська («Слуга народу»);

комітет з питань бюджету – Юрій Аристов («Слуга народу»);

комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики – Олександр Ткаченко («Слуга народу»);

комітет з питань екологічної політики та природокористування – Олег Бондаренко («Слуга народу»);

комітет з питань економічного розвитку – Дмитро Наталуха («Слуга народу»);

комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг – Андрій Герус («Слуга народу»);

комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування – Михайло Радуцький («Слуга народу»);

комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва – Богдан Яременко («Слуга народу»);

комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом – Іванна Климпуш-Цинцадзе («Європейська солідарність»);

комітет з питань молоді та спорту – Андрій Кожем’якін («Батьківщина»);

комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки – Олександр Завітневич («Слуга народу»);

комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – Андрій Клочко («Слуга народу»);

комітет з питань освіти, науки та інновацій – Сергій Бабак («Слуга народу»);

комітет з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин –Дмитро Лубинець (позафракційний);

комітет з питань правової політики – Ірина Венедиктова («Слуга народу»);

комітет з питань правоохоронної діяльності – Денис Монастирський («Слуга народу»);

комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради – Сергій Кальченко («Слуга народу»);

комітет з питань свободи слова – Нестор Шуфрич («Опозиційна платформа За життя»);

комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – Галина Третьякова («Слуга народу»);

комітет з питань транспорту та інфраструктури – Юрій Кисіль («Слуга народу»);

комітет з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцев («Слуга народу»);

комітет з питань цифрової трансформації – Михайло Крячко («Слуга народу»).

Крім того, Верховна Рада надала згоду на звільнення президентом України Юрія Луценка з посади генерального прокурора. Також парламент дав згоду на те, щоб генеральним прокурором був призначений Руслан Рябошапка (312 голосів «за»).

Скасування недоторканості та інші обіцянки

Парламентарі також попередньо схвалили скасування депутатської недоторканості (363 голоси).

Законопроєкт був зареєстрований у парламенті попереднього скликання п’ятим президентом Петром Порошенком. Він пропонує виключити зі статті 80-ї Конституції України положення, яке гарантує парламентарям депутатську недоторканість і неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності без відповідної згоди Верховної Ради.

Нова редакція цієї статті Основного закону пропонується у такому вигляді: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп».

Конституційний суд України у червні 2018 року визнав цей законопроєкт конституційним.

Також Верховна Рада розглянула перелік із 66-ти проєктів законів, які подав президент Володимир Зеленський для позачергового розгляду як невідкладні. По кожному прийняли рішення щодо скорочення строків розгляду та доручили профільним комітетам терміново підготувати проєкти законів до розгляду. Серед них: проєкт закону про імпічмент президента, а також про певне розширення його повноважень щодо створення регуляторних органів, законопроєкт про запровадження пропорційної виборчої системи та скорочення чисельного складу парламенту, міри покарання депутатів за прогули, зміни до Бюджетного, Кримінально-процесуального та Податкового кодексів, низка законопроєктів щодо дерегуляції у фінансовій сфері та у підприємницькій діяльності, повернення відповідальності за «незаконне збагачення», проєкт реформування Генеральної прокуратури, антикорупційні ініціативи, а також норми щодо відтермінування санкцій проти водіїв так званих «євроблях» та інші.

Насамкінець першої сесії депутати ухвалили постанови «Про календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання» та «Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання».

Друга сесія Верховної Ради дев'ятого скликання має розпочатися у вівторок, 3 вересня.

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