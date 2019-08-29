Рада попередньо схвалила зняття депутатської недоторканості

Верховна Рада України в ніч на 30 серпня ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».

За відповідне рішення проголосували 363 народних депутати.

Законопроєкт був зареєстрований у парламенті попереднього скликання п’ятим президентом Петром Порошенком. Він пропонує виключити зі статті 80-ї Конституції України положення, яке гарантує парламентарям депутатську недоторканість і неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності без відповідної згоди Верховної Ради.

Конституційний суд України у червня 2018 року визнав даний законопроект конституційним.