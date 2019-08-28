Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Серпень 2019, Київ 18:53
Події

Зеленський, «слуги» і прем'єр-міністр | НЬЮЗРУМ #127

Ефір 18:00

Сьогодні в «Ньюзрумі»: Настанови перед першим засіданням у Верховній Раді? Зеленський збирає фракцію «Слуга народу». Які плани на перше засідання Ради 9-го скликання і кого він бачить прем'єр-міністром? Імпічмент, недоторканість, «євробляхи», корупція – із яких законопроектів почнуть нові депутати? Вишинського – відпустили, а Богатирьову – впустили. На яких умовах? І до чого тут обмін? І ще багато цікавого. Дивіться «Ньюзрум» – мультимедійний проект Української служби Радіо Свобода – у будні о 18:00 у прямому ефірі на YouTube.

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG