Зеленський, «слуги» і прем'єр-міністр | НЬЮЗРУМ #127

Сьогодні в «Ньюзрумі»: Настанови перед першим засіданням у Верховній Раді? Зеленський збирає фракцію «Слуга народу». Які плани на перше засідання Ради 9-го скликання і кого він бачить прем'єр-міністром? Імпічмент, недоторканість, «євробляхи», корупція – із яких законопроектів почнуть нові депутати? Вишинського – відпустили, а Богатирьову – впустили. На яких умовах? І до чого тут обмін? І ще багато цікавого. Дивіться «Ньюзрум» – мультимедійний проект Української служби Радіо Свобода – у будні о 18:00 у прямому ефірі на YouTube.