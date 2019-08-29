Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Серпень 2019, Київ 17:50
Новини | Політика

Зеленський просить Раду карати конфіскацією майна посадовців за незаконні активи

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.

Текст документа № 1031 наразі відсутній на сайті парламенту.

На початку червня на сайті Верховної Ради України був зареєстрований інший проєкт закону №10358 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Зеленський подав до Ради законопроект про відновлення покарання за незаконне збагачення

3 червня в Адміністрації президента повідомили, що Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект щодо цивільної конфіскації корупційних активів високопосадовців та відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

27 лютого Конституційний суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Суд дійшов висновку, що стаття про незаконне збагачення не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наприкінці березня опублікувала перелік 65 кримінальних справ, закритих через скасування статті про незаконне збагачення.

У Національному антикорупційному бюро України тоді ж повідомили, що детективами розслідувались факти незаконного збагачення на понад півмільярда гривень в межах більш ніж 60 кримінальних проваджень, втім від 27 березня бюро більше немає таких справ про незаконне збагачення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG