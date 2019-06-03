Зеленський подав до Ради законопроект про відновлення покарання за незаконне збагачення

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект щодо цивільної конфіскації корупційних активів високопосадовців та відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Про це повідомляє сайт Адміністрації президента.

«Розроблений спільно з національними та іноземними експертами законопроект запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців – за рішенням суду у цивільному порядку без обвинувального вироку, а також повертає покарання для чиновників за незаконне збагачення – статтю Кримінального кодексу, яку в лютому 2019 року Конституційний суд України визнав неконституційною», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, за законопроектом, напрацьовані раніше матеріали щодо незаконного збагачення можуть бути використані антикорупційними органами для позовів про стягнення (у цивільному порядку – ред.) у дохід держави незаконно нажитих активів.

«Розгляд справ про незаконне збагачення, визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення у дохід держави пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду. Це має стати додатковою гарантією неупередженого розгляду відповідних справ. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення наступатиме у разі, якщо предметом незаконного збагачення будуть активи, що перевищують значний розмір», – йдеться в повідомленні.

В Адміністрації президента вказують, що законпроект №10358 від 3 червня не є альтернативним уже зареєстрованим у Раді законопроектам.

«Законопроект президента України значно ширший за предметом регулювання та принципово відрізняється від проектів, які вже є у парламенті», – вказали в Адміністрації президента.

На сайті Верховної Ради відповідний законопроект наразі не зареєстрований.

27 лютого Конституційний суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Суд дійшов висновку, що стаття про незаконне збагачення не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наприкінці березня опублікувала перелік 65 кримінальних справ, закритих через скасування статті про незаконне збагачення.

У Національному антикорупційному бюро України тоді ж повідомили, що детективами розслідувались факти незаконного збагачення на понад півмільярда гривень в межах більш ніж 60 кримінальних проваджень, втім від 27 березня бюро більше немає таких справ про незаконне збагачення.