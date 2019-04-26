КСУ ніколи не виступав проти статті про незаконне збагачення – Шевчук

Конституційний суд не виступає проти статті про незаконне збагачення, однак мусив визнати її неконституційною через некоректне формулювання – про це голова Конститційного суду Станіслав Шевчук заявив в ефірі Радіо Свобода.

При цьому він сказав, що правоохоронці могли б перекваліфіковувати справи, адже стаття про незаконне збагачення – не єдина, яка передбачає кримінальну відповідальність.

«Виходить так, що Конституційний суд є той, хто загалом зупинив боротьбу з корупцією. Конституційний суд ніколи не виступав проти самої статті про незаконне збагачення, просто ми вказали, що таке формулювання, яке вживається в нормі, а саме «законність активів, яка не підтверджена доказами» – це така унікальна річ, єдина, здається, стаття, яка прямо входить у суперечність із презумпцією невинуватості і містить у собі процесуальні елементи, хоча це питання Процесуального кодексу. Тому ми сказали, що це порушує принцип презумпції невинуватості. Зокрема той аспект, що ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у суді», – каже Шевчук.

Читайте також: Голова КСУ про зустріч із соратником Зеленського: знайомі 10 років, про люстрацію не розмовляли

Він також додав, що за цією статтею в її чинній редакції не було вироків, тому суддям КСУ нібито було важко оцінити її в дії.

«З 2015 року ця стаття існує, хоча попередня її редакція була більш вдалою, бо були вироки. А за цією статтею не було жодного вироку, і ми не могли оцінити, як вона працює. Ми оцінювали абстрактно ці норми, і суд дійшов висновку, що дійсно, це порушує Конституцію», – розповів голова Конституійного суду.

Шевчук також припустив, що рано чи пізно стаття стала б предметом конституційної скарги, і тоді КСУ все одно мусив би її розглянути.

«Особа може поскаржитися на закон, якщо він неконституційний. В даному випадку можна бути не таким великим Нострадамусом, щоб передбачити те, що будь-який вирок у суді за цією статтею – обов’язково в нас будуть конституційні скарги, і ми б знов розглядали цю справу» – сказав він.

27 лютого Конституційний суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Суд дійшов висновку, що стаття про незаконне збагачення не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності.

За місяць, 28 березня, Національне антикорупційне бюро повідомило, що більше не розслідує понад 60 кримінальних проваджень за фактом незаконного збагачення.

Повну версію інтерв’ю зі Станіславом Шевчуком дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода.

​