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26 Березень 2019, Київ 13:56
Новини | Політика

ЄС пропонує комітету ВР допомогти підготувати законопроект про незаконне збагачення

Мінгареллі: ми запропонували комітету Верховної Ради своїх експертів

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Європейський союз запропонував комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності допомогти з підготовкою законопроекту про незаконне збагачення. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» заявив очільник представництва ЄС в Україні Ґ’ю Мінґареллі.

«Ми запропонували комітету Верховної Ради своїх експертів, щоб відповідний законопроект було підготовлено і рішення було знайдено», – зазначив Мінґареллі.

Рішення про неконституційність статті 368-2 Кримінального кодексу України Конституційний суд прийняв 26 лютого.

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