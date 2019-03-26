ЄС пропонує комітету ВР допомогти підготувати законопроект про незаконне збагачення

Європейський союз запропонував комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності допомогти з підготовкою законопроекту про незаконне збагачення. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» заявив очільник представництва ЄС в Україні Ґ’ю Мінґареллі.

«Ми запропонували комітету Верховної Ради своїх експертів, щоб відповідний законопроект було підготовлено і рішення було знайдено», – зазначив Мінґареллі.

Рішення про неконституційність статті 368-2 Кримінального кодексу України Конституційний суд прийняв 26 лютого.