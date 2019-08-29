Зеленський пропонує зменшити кількість депутатів у Раді – документ

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проєкт закону про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи).

Наразі невідомо, на скільки президент пропонує скоротити кількісно депутатський корпус, оскільки тексту документа на сайті парламенту немає. Поки також невідомо про деталі закріплення пропорційної виборчої системи в українському законодавстві.

Раніше представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук пропонував переглянути кількість народних депутатів та зменшити їх кількість, зокрема, через скорочення чисельності населення України.

Повідомлялося, що може йтися про скорочення чисельності депутатів із нинішніх 450 (за законодавством – ред.) до 300.

21 травня після консультацій із головами депутатських фракцій та указу про розпуск Верховної Ради, Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту пропозицію з іншим форматом виборів – пропорційною системою із закритими партійними списками. Верховна Рада 22 травня на позачерговому засіданні не підтримала зміни до виборчого законодавства, запропоновані президентом.