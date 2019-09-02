Зеленський анонсував початок будівництва мосту у Станиці Луганській

Президент України Володимир Зеленський заявив про демонтаж блокпосту на окупованій частині Станиці Луганської. Про це він сказав перед зустріччю з керівництвом Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та правоохоронних відомств у Києві.

«Є перемоги і досягнення: демонтували нарешті на окупованій частині Станиці Луганській блокпост. Я вітаю нашу групу, яка займалася цим стратегічним, пріоритетним питанням, і починаємо будувати міст у Станиці Луганській», – сказав президент.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації 1 вересня повідомила про саботаж початку ремонту зруйнованого мосту в Станиці Луганській з боку бойовиків. В той же час представники «ЛНР» у СЦКК заявляли про невиконання Україною зобов’язань, запевняючи, що вони їх виконують.

Про те, що бойовики заважають почати роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській, 29 серпня повідомляла також речниця представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт мосту, попереднє розмінування місцевості навколо нього та демонтаж фортифікаційних споруд.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.