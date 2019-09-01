Бойовики не надали українським фахівцям доступ до мосту в Станиці Луганській – СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомляє про саботаж початку ремонту зруйнованого мосту в Станиці Луганській з боку бойовиків. Відповідну заяву СЦКК оприлюднив 1 серпня штаб Операції об’єднаних сил.

За даними української місії, 31 серпня бойовики відмовили представникам компанії «Укртрансміст» у доступі до зруйнованої частини мосту. Фахівці планували вивчити об’єкт, щоб визначити обсяги проведення подальших відновлювальних робіт. Натомість їм довелося залишити ділянку розведення.

Крім того, зазначають у штабі, на 1 вересня українська сторона запланувала демонтаж, розбирання та вивезення конструкцій зруйнованого мосту та будівельного сміття. Вранці українська сторона СЦКК зустрілася з патрулями Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, щоб продемонструвати готовність до обстеження ділянки біля мосту та розчищення завалів.

«Через СММ ОБСЄ до незаконних збройних формувань Російської Федерації було доведено нашу готовність до проведення робіт, на що була отримана відмова щодо гарантій безпеки та відмова їх забезпечити, пояснюючи відсутністю детального плану відновлювальних робіт. Варто наголосити, що блокування окупаційною адміністрацією робіт в Станиці Луганській в черговий раз свідчить про цілеспрямоване не дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов’язань, пов’язаних з відновленням інфраструктури в даному районі», – заявляють у СЦКК.

Про те, що бойовики заважають почати роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській, 29 серпня повідомляла також речниця представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт мосту, попереднє розмінування місцевості навколо нього та демонтаж фортифікаційних споруд.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.