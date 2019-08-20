Бойовики не розпочали демонтаж фортифікаційних споруд біля Станиці Луганської – ООС

Підтримувані Росією бойовики не розпочали демонтаж фортифікаційних споруд біля Станиці Луганської, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

У штабі наголошують, що українська сторона почала здійснювати демонтаж своїх фортифікаційних споруд об 11:00 20 серпня.

«Однак російська сторона не надала згоду на демонтаж фортифікаційних споруд, тому незаконні збройні формування окупованих районів Луганської області синхронно не розпочали демонтаж. Внаслідок цього українська сторона змушена була припинити зазначені роботи», – заявили в штабі.

Українські військові додали, що бойовики під загрозою застосування зброї, якої на ділянці розведення не повинно бути, не допускають українську сторону для проведення ремонтних робіт на зруйнованій частині мосту.

В угрупованні «ЛНР» наразі не коментували ситуацію з демонтажем фортифікаційних споруд.

17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт мосту, попереднє розмінування місцевості навколо нього та демонтаж фортифікаційних споруд.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.