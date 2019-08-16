Кучма обговорив із головою місії ОБСЄ порушення «режиму тиші» на Донбасі

Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма обговорив із головою спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшаром Халітом Чевіком порушення «режиму тиші» на Донбасі, повідомила речниця третього президента України Дарка Оліфер у Facebook.

«Особливу увагу приділено недотриманню режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, насамперед – обстрілам, внаслідок яких трагічно загинули українські військові», – розповіла Оліфер.

Вона додала, що Кучма і Чевік обговорили процес підготовки до ремонту мосту в Станиці Луганській.

Від 21 липня на сході України оголошений режим тиші. Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушеннях. Зокрема, 6 серпня біля Павлополя внаслідок обстрілу загинули четверо українських військових.