Під час ремонту моста в Станиці Луганській збудують «обхідний тимчасовий міст»

Під час ремонту моста в Станиці Луганській поряд із ним збудують «обхідний тимчасовий міст», повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький.

За його словами, це буде зроблено для того, щоб не зупиняти роботу пункту пропуску.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, термінів будівництва цього обхідного мосту чиновник не навів.

Коли почнеться ремонт мосту в Станиці Луганській, наразі невідомо, адже поки що не готовий проєкт. Його зараз розробляє один зі столичних науково-дослідних інститутів.

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За словами Комарницького, планується дві черги будівництва. Перша – будівництво смуги завширшки у 2,5 метра з можливістю проїзду там карети «швидкої допомоги». На втілення такої ідеї може піти 2,5 місяці. Що планується у другій черзі – Віталій Комарницький не уточнив.

17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській і попереднє розмінування місцевості навколо нього.

На контрольному пункті в’їзду/виїзду «Станиця-Луганська» запровадили скорочений режим роботи: від 12 серпня він функціонує тільки до 18:00.

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За повідомленням пресслужби штабу операції Об’єднаних сил, це пов’язано із заходами з розмінування місцевості біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець з боку окупованої території Луганщини.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.