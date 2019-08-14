Розмінування Станиці Луганської: за добу виявили 35 вибухонебезпечних предметів

За минулу добу під час розмінування місцевості в Станиці Луганській і Попаснянському районі піротехніки виявили і знищили 35 вибухонебезпечних предметів, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Загалом було обстежено 0,83 гектара території області, де було виявлено, вилучено і знищено 35 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме: дев’ять артилерійських снарядів, сім мінометних мін і 19 ручних гранат», – йдеться в повідомленні ДСНС.

17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській та попереднє розмінування мосту навколо нього.

13 серпня пресслужба штабу операції Об’єднаних сил повідомила, що на контрольному пункті в’їзду/виїзду «Станиця-Луганська» запровадили скорочений режим роботи через заходи з розмінування місцевості біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець з боку окупованої території Луганщини.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.