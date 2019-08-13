На КПВВ «Станиця-Луганська» запровадили скорочений режим роботи

На контрольному пункті в’їзду/виїзду «Станиця-Луганська» запровадили скорочений режим роботи: від 12 серпня він функціонує тільки до 18:00, повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, це пов’язано із заходами з розмінування місцевості біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець з боку окупованої території Луганщини.

«Після вказаного часу пропуск через КПВВ «Станиця-Луганська» не здійснюватиметься у зв’язку з вибухонебезпечністю робіт із розмінування та потенційною загрозою для життя і здоров’я цивільного населення», – повідомили в штабі ООС.

Скільки часу триватимуть ці заходи, не уточнюється.

17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській та попереднє розмінування мосту навколо нього.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.