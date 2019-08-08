Луганська ОДА: завершений один із етапів розмінування

На Луганщині завершився один із етапів розмінування, повідомила Луганська обласна державна адміністрація. Спеціалісти очистили близько 44 гектарів сільськогосподарських та 16 гектарів території, що складають дороги та лісосмуги.

«На превеликий жаль, понад п’ять років триває ця неоголошена війна, що розірвала сім’ї та забрала людські життя. Зафіксовано понад 7 тисяч зруйнованих осель. Усе це лягло сумним тягарем на плечі наших громадян. Упевнений, що кожна війна має своє закінчення, і хотілося б, щоб цей час настав якомога швидше. Наші аграрії мають отримати можливість користуватися землями за призначенням – сіяти та збирати врожаї», – заявив голова ОДА Віталій Комарницький.

За даними адміністрації, на сьогодні найбільш складна ситуація склалася у Попаснянському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. З липня 2014 року піротехнічні підрозділи ДСНС України очистили понад 6,6 тисяч гектарів території та знешкодили близько 77,8 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Комарницький також ознайомився з ходом розмінування території навколо КПВВ «Станиця Луганська», зокрема, біля зруйнованого моста.

17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській та попереднє розмінування мосту навколо нього.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.