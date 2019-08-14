«Дай, Боже, нашому теляті вовка з’їсти» – Безсмертний щодо «більш ефективної» команди в ТКГ

Політик і дипломат Роман Безсмертний заявив, що голова делегації від України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма має публічно пояснити повідомлення про формування під його керівництвом більш ефективної команди переговорників у Мінську. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на репліку про пояснення від Офісу президента, що Безсмертного звільнили, зокрема, тому, що під керівництвом Кучми збирають команду, здатну «продуктивно» захищати позицію України.

«Дай, Боже, нашому теляті вовка з’їсти. Думаю, що зараз треба запитати у Леоніда Даниловича (Кучми – ред.), щоб він дав вичерпний коментар сказаного… Рішення (про звільнення – ред.) застало мене над працею над одним з документів щодо Мінського процесу. Коли я бачу рішення помилкові і нездатність об’єктивно оцінити ситуацію людьми, які знаходяться біля президента, мене це дратує», – сказав Безсмертний.

Він зазначив, що після призначення Володимиром Зеленським на посаду представника України у робочій підгрупі з політичних питань мав лише одну зустріч з главою держави – наприкінці липня, після чергового раунду переговорів у Мінську.

13 серпня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представника України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Причина звільнення в документі не була вказана.

Сам Роман Безсмертний, який дізнався про своє звільнення зі ЗМІ, пізніше пояснив, що це сталося через несприйняття його позицій щодо врегулювання ситуації на сході України Офісом президента і самим Володимиром Зеленським. В офісі президента заявили, що звільнення пов’язане із формуванням більш ефективної команди у групі переговорників.

Роман Безсмертний з 2014 року до 2016 року представляв Україну у політичній підгрупі ТКГ на переговорах у Мінську щодо Донбасу. 28 квітня 2016 року він заявив, що залишає цю роботу.

9 липня президент України Володимир Зеленський своїм указом уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи замість Олександра Моцика.