Зеленський звільнив Безсмертного з ТКГ щодо Донбасу – указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представника України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це йдеться у відповідному указі від 13 серпня, інформує Офіс президента.

«Звільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов’язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи», – йдеться в тексті указу.

Причина звільнення в документі не вказана. Сам Роман Безсмертний поки ситуацію не коментував.

Роман Безсмертний з 2014 року до 2016 року представляв Україну у політичній підгрупі ТКГ на переговорах у Мінську щодо Донбасу. 28 квітня 2016 року він заявив, що залишає цю роботу.

9 липня президент України Володимир Зеленський своїм указом уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи замість Олександра Моцика. Безсмертний казав, що його робота у складі переговорників Мінського процесу залежить від позиції Володимира Зеленського.