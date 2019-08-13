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13 Серпень 2019, Київ 17:02
Новини | Політика

Зеленський звільнив Безсмертного з ТКГ щодо Донбасу – указ

Роман Безсмертний «повернувся» у команду переговорників в Мінську, за указом президента, на початку липня

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представника України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це йдеться у відповідному указі від 13 серпня, інформує Офіс президента.

«Звільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов’язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи», – йдеться в тексті указу.

Причина звільнення в документі не вказана. Сам Роман Безсмертний поки ситуацію не коментував.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і екс-президент Леонід Кучма, якого знову призначили головою української делегації на переговорах у Мінську. Київ, 3 червня 2019 року
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Роман Безсмертний з 2014 року до 2016 року представляв Україну у політичній підгрупі ТКГ на переговорах у Мінську щодо Донбасу. 28 квітня 2016 року він заявив, що залишає цю роботу.

9 липня президент України Володимир Зеленський своїм указом уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи замість Олександра Моцика. Безсмертний казав, що його робота у складі переговорників Мінського процесу залежить від позиції Володимира Зеленського.

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