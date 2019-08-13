Безсмертного звільнили через формування «більш ефективної команди» ТКГ – речниця Зеленського

Звільнення Романа Безсмертного з посади представника України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи пов’язане із формуванням більш ефективної команди у групі переговорників, заявила в інтерв’ю «5 каналу» прес-секретар президента Юлія Мендель.

«Президент делегував організацію відстоювання позицій України у складному переговорному процесі другому президентові України Леоніду Кучмі. Під його керівництвом ми поки формуємо найбільш ефективну команду, яка зможе продуктивно захищати позицію України в Тристоронньої контактної групи в Мінську», – заявила Мендель.

Вона додала, що «мінський переговорний процес на сьогодні залишається єдиним майданчиком, де Україна має можливість вести переговори з важливих питань, що стосуються Донбасу».

13 серпня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представника України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Причина звільнення в документі не була вказана.

Сам Роман Безсмертний, який дізнався про своє звільнення зі ЗМІ, пізніше пояснив, що це сталося через несприйняття його позицій щодо врегулювання ситуації на сході України Офісом президента і самим Володимиром Зеленським. На думку Безсмертного, у новому Офісі президента і в самого президента не вистачає «ні знань, ні розуміння ситуації» на Донбасі.

Роман Безсмертний з 2014 року до 2016 року представляв Україну у політичній підгрупі ТКГ на переговорах у Мінську щодо Донбасу. 28 квітня 2016 року він заявив, що залишає цю роботу.

9 липня президент України Володимир Зеленський своїм указом уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи замість Олександра Моцика.