«Причиною стала моя позиція» – Безсмертний про звільнення його Зеленським із посади у ТКГ

Політик і дипломат Роман Безсмертний заявив, що причиною його звільнення з посади представника України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі є його позиція щодо тактики дій в питанні врегулювання ситуації на Донбасі.

«Щодо причин мого звільнення, тут таємниці немає, а є моя публічна позиція щодо тактики дій на лінії розмежування, тактики дій в переговорній групі. Якщо взяти історію за останні місяці, то я чесно, коректно, відкрито казав, що тут треба діяти так, отут так і так… Я говорив коректно, нікого не ображав, починаючи від того, що не можна не проводити парад в умовах війни – його треба проводити, не треба телефонувати Путіну, а треба діяти, і треба діяти досить різко і послідовно», – сказав Безсмертний в інтерв’ю «24 каналу».

Безсмертний зазначив, що Володимир Зеленський як президент мав право його звільнити, але це сталося якраз за лічені дні до того, як він мав презентувати напрацьовані документи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Це право президента – призначити, звільнити. Єдине, що я витратив два місяці, я сидів і писав. Я за цей час підготував указ, яким передбачалося внормувати роботу делегації і підготував проєкт закону, де закладена зовсім інша модель досягнення миру у цій війні і я мав її презентувати днями представнику в Тристоронній групі», – сказав Роман Безсмертний.

У новому Офісі президента і в самого президента, зазначив Безсмертний, не вистачає «ні знань, ні розуміння ситуації» на Донбасі.

13 серпня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представника України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Причина звільнення в документі не була вказана.

Роман Безсмертний з 2014 року до 2016 року представляв Україну у політичній підгрупі ТКГ на переговорах у Мінську щодо Донбасу. 28 квітня 2016 року він заявив, що залишає цю роботу.

9 липня президент України Володимир Зеленський своїм указом уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи замість Олександра Моцика. Безсмертний казав, що його робота у складі переговорників Мінського процесу залежить від позиції Володимира Зеленського.