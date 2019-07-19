Українські військові мають право стріляти у відповідь – Безсмертний про «тишу» на Донбасі з 21 липня

Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний заявив, що після нового перемир’я із 21 липня у разі вогню з боку проросійських бойовиків українські військові мають право стріляти у відповідь. Таке уточнення він зробив в коментарі Громадському радіо після своєї заяви 18 липня про те, що новий «режим тиші» вперше передбачає заборону на будь-яке ведення вогню.

«Якщо та сторона (підтримуваних Росією бойовиків – ред.) починає стріляти, українська сторона має право відповідати», – заявив Безсмертний.

Він додав, що покаранням за невиконання домовленостей будуть дисциплінарні стягнення.

«Мова йде про дисциплінарні та інші види стягнень відповідних командирів, керівників підрозділів і так далі, так, як це визначено статутами відповідних збройних сил», – сказав Безсмертний.

Напередодні за підсумками засідання ТКГ у Мінську, що відбулося 17 липня, представник України в політичній підгрупі ТКГ Роман Безсмертний заявив, що сторони домовилися з 00:01 21 липня про безстрокову заборону на обстріли. Безсмертний вказав, що вперше в документі забороняється будь-яке ведення вогню і передбачена публічна заява сторін про припинення вогню.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.