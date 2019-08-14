«Той, хто не розуміє, що відбулося 6 серпня, – або ідіот, або дурак» – Безсмертний після звільнення з ТКГ

Причиною звільнення з роботи в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу український дипломат Роман Безсмертний вважає свою публічну позицію. Про це він заявив журналістам увечері 13 серпня, коли стало відомо про зміну редакції указу президента Володимира Зеленського, що стосувалася самого Безсмертного.

«У мене таке враження, що біля президента немає жодної людини, яка здатна подивитися, що могло трапитися 6-го числа. Я намагався їм пояснити. Невипадково в 10:20 уперше за всю історію обстріл відбувається в денний час, коли діють спостерігачі СММ ОБСЄ, коли включені камери, коли над місцем обстрілу знаходиться безпілотник. О 13:20, рахуйте уважно, відбувається перехід у Станиці Луганській (представників угруповання «ДНР» – ред.) Дейнего і Кобцевої, о 14:20 заява (ватажка угруповання «ДНР» – ред.) Пушиліна, о 15:20 – заява засобів масової інформації Росії. Вам не здається, що це сценарій?» – запитав Безсмертний у трансляції, яку провів «5 канал».

«А тепер уявіть собі ситуацію. О 13:20 в Станиці Луганській на рівні польових командирів знають, що трапилося в Павлополі. Як ви думаєте, Дейнего і Кобцева покинули б цю ситуацію у вигляді решета чи просто пустого місця? Той хто не розуміє, що насправді відбулося 6 серпня, він або ідіот, або дурак», – твердить колишній представник України в Тристоронній контактній групі.

Безсмертний вважає, що після обстрілу, жертвами якого 6 серпня в Павлополі стали четверо українських військових, Україна мала вийти з Мінського процесу до того моменту, поки не були б знайдені та покарані особи, що здійснили обстріл.

Четверо українських військових загинули 6 серпня на Донбасі внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків.

Того ж дня представники збройного угруповання «ЛНР» Владислав Дейнего та Ольга Кобцева, які перейшли на підконтрольну українській владі територію в Станиці Луганській, заявили, що бойовики, нібито згідно з Мінськими домовленостями, мають контролювати і населений пункт Щастя.

Першою реакцією української влади на загибель військових поблизу Павлополя стала заява секретаря РНБО Олександра Данилюка, що порушення бойовиками домовленостей про перемир’я «не залишиться без уваги».

Наступного дня, 7 серпня, президент України Володимир Зеленський зателефонував російському лідерові Володимиру Путіну з проханням «вплинути на ту сторону» для припинення обстрілів.

На прохід представників угруповання «ЛНР» до Станиці Луганської відреагувала перший віцеспікер Верховної Ради восьмого скликання Ірина Геращенко, яка не є членом чинної владної команди.