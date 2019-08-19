СЦКК заявляє, що бойовики зривають демонтаж укріплень в Станиці Луганській

Бойовики незаконного збройного угруповання «ЛНР» подовжили термін демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці зруйнованого мосту в Станиці Луганській, заявляє українська сторона Спільного центру контролю і координації.

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Згідно з повідомленням, українська сторона у зв’язку з завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на цій ділянці готова почати демонтаж укріплень у дзеркальному режимі.

«Проте зі сторони тимчасово окупованої території надійшло повідомлення про прийняте рішення продовження робіт на протилежній стороні до 25 серпня, що унеможливлює українською стороною розпочати зазначені вище роботи. Варто зазначити, що дії противника свідчать про навмисний зрив запланованих заходів», – заявляють у центрі.

СЦКК додає, що демонтаж буде здійснюватися в рамках виконання домовленостей щодо розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт мосту і попереднє розмінування місцевості навколо нього.