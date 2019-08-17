СЦКК: бойовики зірвали розміщення камери СММ ОБСЄ

Незаконні збройні угруповання зірвали розміщення камери Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для моніторингу ситуації в районі «Золоте-2», заявляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації.
Як пояснюють у центрі, 16 серпня представники СММ ОБСЄ планували відвідати зону розведення сил в районі «Золотого-2», щоб визначити місце для розміщення камери, яка б дозволила моніторити ситуацію на цій ділянці.
«Українська сторона своєчасно та в повному обсязі виконала роботи з розмінування на території, що проходить через підконтрольну Україні частину ділянки розведення. Разом з тим, необхідно зазначити, що члени незаконних збройних формувань РФ не здійснили заходи з розмінування, що не дозволило технічному персоналу СММ ОБСЄ виконати сплановані заходи на заданій ділянці розведення. Таким чином ЗФ РФ грубо порушують Мінські домовленості», – заявляють у СЦКК.
Водночас центр додає, що роботи з пошуку місця для камери «вестимуться у межах виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці №2 «Золоте».
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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