Між КПВВ та мостом у Станиці Луганській почав курсувати електромобіль – адміністрація

Між КПВВ «Станиця Луганська» та мостом через річку Сіверський Донець почав курсувати електромобіль, повідомила Луганська обласна державна адміністрація. Він їздить на ділянці довжиною 800 метрів.

«Це ще один проєкт щодо поліпшення умов перетину громадянами «лінії розмежування», реалізований спільно з Польовим офісом Верховного комісара ООН у справах біженців ООН у місті Сєвєродонецьк», – розповіли в ОДА.

«Станиця Луганська» – єдиний пункт пропуску через лінію розмежування в Луганській області. Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт мосту і попереднє розмінування місцевості навколо нього.