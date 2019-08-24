Українська сторона в односторонньому порядку розбирає фортифікаційні споруди у Станиці Луганській – СЦКК

Підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежив і почав демонтувати фортифікаційні споруди з українського боку у Станиці Луганській, повідомили в українській стороні Спільного центру контролю і координації на сторінці штабу Операції об’єднаних сил.

«Наголошуємо, що у разі відсутності синхронних дій з боку російських найманців та їх збройних формувань українська сторона змушена буде припинити зазначені вище роботи», – мовиться у повідомленні.

Втім, у СЦКК зауважують, що станом на 12 дня якихось дій з боку угруповання «ЛНР» не спостерігалось.

В угрупованні «ЛНР» наразі не коментували ситуацію з демонтажем фортифікаційних споруд. Схожа ситуація спостерігалась 20 серпня, коли ДСНС робила спробу почати демонтажні роботи, але припинила її, оскільки з іншого боку нічого не відбувалось.

17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт мосту, попереднє розмінування місцевості навколо нього та демонтаж фортифікаційних споруд.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.