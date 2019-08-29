Оліфер: бойовики заважають почати ремонт мосту у Станиці Луганській

Бойовики заважають почати ремонт мосту у Станиці Луганській, встановивши там нове укріплення. Про це повідомила речниця представника України у Тристоронній контактній групі другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За даними СММ ОБСЄ, бойовики «ЛНР», всупереч рамкового рішення ТКГ, на ділянці демонтажу укріплені встановили контейнер, який оточують шини з піском. Олівер зазначила, що вони фактично утворюють нову фортифікаційну споруду.

«Українська сторона детально поінформувала щодо перебігу підготовки до відновлення мосту. Підготовчі роботи для відновлення мосту вже розпочато. Наші будівельники готові відбудовувати міст цілодобово, в режимі 24/7, для того, аби всі роботи було завершено до кінця осені. Українська сторона закликала ОБСЄ та РФ забезпечити належні умови для ведення ремонту», – заявила Оліфер.

17 липня представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт мосту, попереднє розмінування місцевості навколо нього та демонтаж фортифікаційних споруд.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.