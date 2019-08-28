Через обстріли бойовиків у середу закривали КПВВ «Майорське» – ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що у середу через обстріли підтримуваних Росією бойовиків довелося на певний час закрити контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорське».
«28 серпня о 12:25 годині противник розпочав обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору «Горлівка – Бахмут». Застосував при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети. Такі дії російсько-окупаційних військ постійно поставили під загрозу життя та здоров’я і мирного населення і персоналу, який здійснює свою діяльність в КПВВ «Майорське». Прикордонниками зі складу Об’єднаних сил було гарантовано належну безпеку для усіх цивільних, які перебували на контрольованій території поблизу КПВВ», – йдеться в повідомленні.
За даними штабу, після тимчасового призупинення роботи на кілька годин КПВВ «Майорське» вже продовжив свою роботу у штатному режимі.
В угрупованні «ДНР» ситуацію на своїх ресурсах не коментували.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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