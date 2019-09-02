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02 Вересень 2019, Київ 15:07
Новини | Політика

Комітет Ради рекомендує депутатам обмежити недоторканність

У ніч на 30 серпня парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)»

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Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує народним депутатам обмежити депутатську недоторканність.

«За» проголосували 17 членів комітету, двоє виступили проти, один утримався.

У ніч на 30 серпня парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».

Законопроєкт був зареєстрований у парламенті попереднього скликання п’ятим президентом Петром Порошенком. Він пропонує виключити зі статті 80-ї Конституції України положення, яке гарантує парламентарям депутатську недоторканність і неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності без належної згоди Верховної Ради.

Конституційний суд України у червні 2018 року визнав цей законопроєкт конституційним.

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