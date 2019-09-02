Рябошапка звільнив Матіоса

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив з посади заступника генпрокурора – головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

«Крім того, вказаним наказом його виключено зі списків особового складу Генеральної прокуратури України та направлено у розпорядження міністерства оборони України для вирішення питання щодо подальшого проходження військової служби», – мовиться у повідомленні ГПУ.

Матіос обіймав посаду військового прокурора зі серпня 2014 року.

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко перед звільненням призначив головного військового прокурора Анатолія Матіоса «куруючим заступником» за роботою Управління спеціальних розслідувань ГПУ.

29 серпня Верховна Рада звільнила Юрія Луценка і призначила генеральним прокурором Руслана Рябошапку.