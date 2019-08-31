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31 Серпень 2019, Київ 10:56
Новини | Політика

Луценко перед звільненням призначив Матіоса куратором Управління спеціальних розслідувань

Верховна Рада звільнила Луценка з посади генерального прокурора 29 серпня

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Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко перед звільненням призначив головного військового прокурора Анатолія Матіоса «куруючим заступником» за роботою Управління спеціальних розслідувань ГПУ, повідомила пресслужба управління ввечері 30 серпня.

В управлінні додали, що 30 серпня слідчі намагалися увійти в Єдиний реєстр досудових розслідувань задля доступу до своїх проваджень, але деякі з них були позбавлені такої можливості.

«Виявляється, що вчора, вже після закінчення робочого дня, у період часу з 18 до 19 години, Юрій Луценко вніс в ЄРДР дані у 20 кримінальних провадженнях та змінив орган досудового розслідування», – розповіли в УСР.

В управлінні спеціальних розслідувань зазначили, що слідчих позбавили доступу до проваджень через «неефективне здійснення досудового розслідування».

«І це в той час, коли по декількох провадженнях слідчими готувалися підозри, а матеріали цих проваджень, за звичкою, Луценко не вивчав», – заявили в УСР.

В управлінні додали, що заступник генерального прокурора Сергій Кізь закрив провадження стосовно першого заступника голови Верховної Ради Ігоря Калєтніка у 2012-2014 роках у справі про організацію голосування за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

29 серпня Верховна Рада звільнила Юрія Луценка і призначила генеральним прокурором Руслана Рябошапку.

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