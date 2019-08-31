Луценко перед звільненням призначив Матіоса куратором Управління спеціальних розслідувань

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко перед звільненням призначив головного військового прокурора Анатолія Матіоса «куруючим заступником» за роботою Управління спеціальних розслідувань ГПУ, повідомила пресслужба управління ввечері 30 серпня.

В управлінні додали, що 30 серпня слідчі намагалися увійти в Єдиний реєстр досудових розслідувань задля доступу до своїх проваджень, але деякі з них були позбавлені такої можливості.

«Виявляється, що вчора, вже після закінчення робочого дня, у період часу з 18 до 19 години, Юрій Луценко вніс в ЄРДР дані у 20 кримінальних провадженнях та змінив орган досудового розслідування», – розповіли в УСР.

В управлінні спеціальних розслідувань зазначили, що слідчих позбавили доступу до проваджень через «неефективне здійснення досудового розслідування».

«І це в той час, коли по декількох провадженнях слідчими готувалися підозри, а матеріали цих проваджень, за звичкою, Луценко не вивчав», – заявили в УСР.

В управлінні додали, що заступник генерального прокурора Сергій Кізь закрив провадження стосовно першого заступника голови Верховної Ради Ігоря Калєтніка у 2012-2014 роках у справі про організацію голосування за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

29 серпня Верховна Рада звільнила Юрія Луценка і призначила генеральним прокурором Руслана Рябошапку.