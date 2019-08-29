Зеленський вніс у Раду кандидатури на посади міністра оборони і генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення Андрія Загороднюка міністром оборони України, а також проект постанови про надання згоди на призначення Руслана Рябошапки на посаду Генерального прокурора України.

Руслан Рябошапка – заступник голови Офісу президента України.

Андрій Загороднюк – позаштатний радник президента, екскерівник проектного офісу реформ Міноборони.

Раніше 29 серпня стало відомо, що Юрій Луценко подав у відставку з посади генерального прокурора.

Степан Полторак подав у відставку 20 травня з посади міністра оборони, але було вирішено, що він продовжить виконувати обов’язки до призначення нового голови відомства.