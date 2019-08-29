Черновецький позивається проти Луценка – суд відкрив справу

Окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом ексміського голови Києва Леоніда Черновецького до Державної прикордонної служби та чинного генерального прокурора Юрія Луценка, повідомляє пресслужба суду 29 серпня.

За даними установи, суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження. Відповідачі зобов’язані надати письмові пояснення щодо позову.

«Позивач просить суд в інтересах народу України заборонити Юрію Луценку виїзд за кордон з метою недопущення уникнення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на посаді Генерального прокурора відразу після його звільнення. Серед інших вимог позову – зобов’язати Державну прикордонну службу обмежити виїзд Юрія Луценка за кордон», – йдеться в повідомленні суду.

Про які конкретно дії Луценка, які можуть стати причиною кримінальних проваджень, йдеться, суд не уточнює.

Юрій Луценко наразі не коментував цю інформацію.

29 серпня речниця генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила, що він подав заяву про відставку з посади голови Генеральної прокуратури України.

У липні 2019 року ГПУ викликала на допит, поміж інших, Леоніда Черновецького та його сина Степана. Допит мав відбутися в межах кримінального провадження щодо корупції в паливно-енергетичному секторі за часів експрезидента Віктора Януковича.