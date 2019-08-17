НАБУ звинуватило Луценка у перешкоджанні розслідуванню корупції на митниці – заява

НАБУ звинуватило Генерального прокурора України Юрія Луценка у перешкоджанні притягненню до відповідальності причетних до корупційних зловживань на митниці. Відповідну заяву бюро опублікувало у себе на сайті 17 серпня.

«Зміна Генпрокурором підслідності у справі за фактом зловживань службовими особами митниць ДФС, які сприяли діяльності групи компаній по розмитненню імпортованих в Україну товарів за значно заниженою вартістю, унеможливлює завершення розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності. НАБУ закликає Юрія Луценка прийняти процесуальне рішення та повернути кримінальне провадження детективам бюро», – йдеться у зверненні.

Як повідомляється, з жовтня 2017 року детективи НАБУ розслідували корупційну схему, впроваджену службовими особами державного органу з розмитнення низкою суб’єктів господарювання імпортованих товарів за заниженою вартістю, в результаті чого державі заподіяно збитки в розмірі 170 мільйонів гривень.

«24 травня справу було передано до ДБР, однак Генпрокурор наприкінці червня скасував це рішення. Водночас сам Генпрокурор за кілька місяців передумав, та 15 серпня 2019 року з незрозумілих підстав та без вивчення матеріалів кримінального провадження раптово передав справу, змінивши підслідність, до Національної поліції України. Відтак, Юрій Луценко врешті зробив те, чого домагався пропозицією неправомірної вигоди детективам НАБУ кінцевий бенефіціар компаній, які фігурують у розслідуванні», – зазначається у заяві відомства.

Ані в Генпрокуратурі, ані в ДБР реакцій на заяву НАБУ станом на зараз опубліковано не було.