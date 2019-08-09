Фігуранта справи «Роттердам +» арештували з малою заставою – ЦПК

Солом’янський суд Києва обрав одному з шести підозрюваних у так званій справі «Роттердам +», колишньому членові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Володимирові Євдокимову, запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю застави у 2 мільйони гривень, повідомила громадська організація «Центр протидії корупції».

У повідомленні звернули увагу, що підозрювана сума збитків становить 18,87 мільярда гривень, а визначена судом сума застави в 25 разів нижча за ту, яку просив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше 9 серпня в САП заявляли, що будуть просити для Олександра Євдокимова, нині директора держпідприємства «Оператор ринку», а в час інкримінованих подій члена НКРЕКП, арешту з правом застави в 50 мільйонів гривень. «Аналогічні клопотання будуть внесені і щодо інших осіб», – сказав керівник САП Назар Холодницький.

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам +». Як твердить слідство, вони завдали споживачам електроенергії збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.

Колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк, іще один із шести підозрюваних, відкидає звинувачення Національного антикорупційного бюро України.

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова також назвала підозри безпідставними.

У березні 2016 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запровадила нову формулу розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, одним із елементів якої була й вартість вугілля для ТЕС у вугільних хабах у портах Роттердам, Амстердам і Антверпен у Нідерландах і його доставки в Україну; цю формулу неформально охрестили «Роттердам +». За повідомленнями, ця формула була вигідною для енергогенерувальних підприємств (значною частиною яких володіють компанії Ріната Ахметова) і невигідною для підприємств із великим енергоспоживанням (яких багато серед активів Ігоря Коломойського). Споживання населенням ця формула не стосувалася.