Суд поновив на посаді колишнього прокурора Дмитра Суса

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді колишнього заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Дмитра Суса. Відповідне рішення у Facebook оприлюднили адвокат Роман Маселко і сам Сус. Останній згодом видалив допис.

Згідно з рішенням суду, датованим 1 серпня, наказ Генеральної прокуратури від 13 квітня 2017 року про притягнення Суса до дисциплінарної відповідальності визнаний протиправним та скасований. Суд стягнув на його користь 640 гривень судового збору.

У травні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура України направила до Подільського районного суду Києва обвинувальний акт щодо ексзаступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Дмитра Суса.

За даними слідства, він, перебуваючи на посаді заступника керівника департаменту ГПУ, впродовж 2016 року систематично привласнював чуже майно. Також підозрюваний продавав речові докази у кримінальному провадженні стороннім. За даними відомства, Сус також не вніс до своєї електронної декларації про доходи інформацію про користування позашляховиком Audi Q7 у 2015 році.

Колишнього працівника ГПУ Суса детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 25 липня 2017 року на території міжнародного аеропорту «Бориспіль». Солом’янський районний суд Києва 27 липня 2017 року обрав Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Після цього суд кілька разів продовжував дію цього запобіжного заходу.

13 лютого 2018 року суд вирішив арештувати підозрюваного без права застави. Згодом його відпустили.

Дмитра Суса звільнили з органів прокуратури у квітні 2017 року.

Восени 2016 року журналісти з’ясували, що прокурор Дмитро Сус їздить на автомобілі Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч гривень, яка, згідно з документами, належить його 85-річній бабусі. Після цього Генрокуратура оголосила догану Сусу за «порушення порядку подання декларації» та «подання недостовірних тверджень» в анкеті доброчесності прокурора.