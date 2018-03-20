НАБУ: розслідування справи екс-прокурора Суса завершене

Слідчі завершили розслідування справи про зловживання екс-заступника керівника департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Дмитра Суса, повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

У відомстві зазначили, що 16 березня підозрюваному та його захисникам надали доступ до матеріалів кримінального провадження. Після ознайомлення має бути складений обвинувальний акт, справу направлять до суду.

За даними слідства, Сус, перебуваючи на посаді заступника керівника департаменту ГПУ, впродовж 2016 року систематично привласнював чуже майно. Також підозрюваний продавав речові докази у кримінальному провадженні стороннім особам.

«Слідство зібрало достатньо доказів, які свідчать про те, що для реалізації свого злочинного умислу підозрюваний, як керівник органу досудового розслідування, залучав співробітників департаменту ГПУ, інших правоохоронних органів та фізичних осіб», – заявили в НАБУ.

За даними відомства, Сус також не вніс до своєї електронної декларації про доходи інформацію про користування позашляховиком Audi Q7 у 2015 році.

Колишнього працівника ГПУ Суса детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 25 липня 2017 року на території міжнародного аеропорту «Бориспіль». Солом’янський районний суд Києва 27 липня 2017 року обрав Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Після цього суд кілька разів продовжував дію цього запобіжного заходу.

13 лютого 2018 року суд вирішив арештувати підозрюваного без права застави.

Дмитра Суса звільнили з органів прокуратури в квітні 2017 року.

Восени 2016 року журналісти з’ясували, що прокурор Дмитро Сус їздить на автомобілі Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч гривень, яка, згідно з документами, належить його 85-річній бабусі. Після цього Генрокуратура оголосила догану Сусу за «порушення порядку подання декларації» та «подання недостовірних тверджень» в анкеті доброчесності прокурора.