САП: справа екс-прокурора Суса направлена до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України 25 травня направила до Подільського районного суду Києва обвинувальний акт щодо екс-заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Дмитра Суса.

Прес-служба САП повідомила 29 травня, що колишньому слідчому інкримінують заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, заволодіння та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем; подання завідомо недостовірних відомостей у декларацію про доходи.

20 березня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що слідчі завершили досудове розслідування у справі Суса.

За даними слідства, він, перебуваючи на посаді заступника керівника департаменту ГПУ, впродовж 2016 року систематично привласнював чуже майно. Також підозрюваний продавав речові докази у кримінальному провадженні стороннім. За даними відомства, Сус також не вніс до своєї електронної декларації про доходи інформацію про користування позашляховиком Audi Q7 у 2015 році.

Колишнього працівника ГПУ Суса детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 25 липня 2017 року на території міжнародного аеропорту «Бориспіль». Солом’янський районний суд Києва 27 липня 2017 року обрав Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Після цього суд кілька разів продовжував дію цього запобіжного заходу.

13 лютого 2018 року суд вирішив арештувати підозрюваного без права застави.

Дмитра Суса звільнили з органів прокуратури у квітні 2017 року.

Восени 2016 року журналісти з’ясували, що прокурор Дмитро Сус їздить на автомобілі Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч гривень, яка, згідно з документами, належить його 85-річній бабусі. Після цього Генрокуратура оголосила догану Сусу за «порушення порядку подання декларації» та «подання недостовірних тверджень» в анкеті доброчесності прокурора.